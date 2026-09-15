Санкції проти РФ продовжили лише на тиждень! Розкол у ЄС: кого рятують Франція та Словаччина?

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У Брюсселі розгорілася запекла дипломатична боротьба: Братислава вимагає вивести з чорного списку російських мільярдерів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, а Франція несподівано підтримала виключення останнього. За лаштунками переговорів – можлива угода щодо звільнення французьких громадян та загроза небезпечного "ефекту доміно", коли інші країни також почнуть висувати власні умови.

Хто саме намагається врятувати активи путінського оточення, чим це загрожує санкційній єдності Заходу та чи вдасться знайти компроміс до нового дедлайну? Усі подробиці складних перемовин дивіться у спеціальному репортажі кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН у телемарафоні "Єдині новини".