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ТСН у соціальних мережах

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5

Секретна точка в Карпатах! Місце, звідки видно все! «Білий слон» ожив!

Секретна точка в Карпатах! Місце, звідки видно все! «Білий слон» ожив!

Секретна точка в Карпатах! Місце, звідки видно все! «Білий слон» ожив!

Історична подія на Чорногірському хребті! Легендарна обсерваторія «Білий слон» на знаменитій горі Піп Іван, на висоті 2028 метрів, нарешті запрацювала на повну силу. Олександр Загородний побував на урочистому відкритті та піднявся на дах наукового центру разом із головою Вченої ради Прикарпатського університету Ігорем Цепендою. Дивіться, як за допомогою сучасного потужного телескопа українські та європейські вчені будуть здійснювати моніторинг штучних супутників Землі, космічного сміття та малих тіл Сонячної системи. Також дізнайтеся про першу українську автоматизовану високогірну метеостанцію, яка допоможе прогнозувати кліматичні зміни на десятиліття вперед.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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