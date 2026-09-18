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ТСН у соціальних мережах

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Секретний метод реабілітації: чому поранені військові швидше одужують поруч із собаками

Секретний метод реабілітації: чому поранені військові швидше одужують поруч із собаками

Секретний метод реабілітації: чому поранені військові швидше одужують поруч із собаками

У львівському реабілітаційному центрі UNBROKEN впроваджують унікальну методику відновлення поранених військових та цивільних – каністерапію. Чотирилапі помічники пройшли спеціальну місячну підготовку разом зі своїми господарями та європейськими партнерами, аби допомагати пацієнтам розробляти травмовані кінцівки, тренувати координацію й долати психологічні наслідки війни. Історії хвостатих терапевтів вражають: серед них є врятовані з притулків та привезені з прифронтового Покровська. Як звичайна гра та ласощі перетворюються на потужну терапію і чому поруч із собаками ветерани роблять свої перші впевнені кроки – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Марічки Кужик.  

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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