Секретний метод реабілітації: чому поранені військові швидше одужують поруч із собаками

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У львівському реабілітаційному центрі UNBROKEN впроваджують унікальну методику відновлення поранених військових та цивільних – каністерапію. Чотирилапі помічники пройшли спеціальну місячну підготовку разом зі своїми господарями та європейськими партнерами, аби допомагати пацієнтам розробляти травмовані кінцівки, тренувати координацію й долати психологічні наслідки війни. Історії хвостатих терапевтів вражають: серед них є врятовані з притулків та привезені з прифронтового Покровська. Як звичайна гра та ласощі перетворюються на потужну терапію і чому поруч із собаками ветерани роблять свої перші впевнені кроки – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Марічки Кужик.