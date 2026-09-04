ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
10

Секрети нового сезону "Дизель Шоу": 20 п'ятниць прем'єр на "1+1 Україна"

Секрети нового сезону "Дизель Шоу": 20 п'ятниць прем'єр на "1+1 Україна"

Секрети нового сезону "Дизель Шоу": 20 п'ятниць прем'єр на "1+1 Україна"

Яскраві образи, несподівані номери та щирі жарти, які точно покращать будь-який вечір. Актори найнароднішої розважальної передачі "Дизель шоу" відіграли серію концертів у столиці та інших містах. Прагнули гумором підтримати та надихнути українців, які щодня потерпають від російських атак. Отже, чи вдалося їм це? Як загалом, минув один із концертів у столиці? Та коли прем'єри шоу чекати на телебаченні? Про все це далі у сюжеті журналістки ТСН Алінни Лісової.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie