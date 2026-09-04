Секрети нового сезону "Дизель Шоу": 20 п'ятниць прем'єр на "1+1 Україна"

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Яскраві образи, несподівані номери та щирі жарти, які точно покращать будь-який вечір. Актори найнароднішої розважальної передачі "Дизель шоу" відіграли серію концертів у столиці та інших містах. Прагнули гумором підтримати та надихнути українців, які щодня потерпають від російських атак. Отже, чи вдалося їм це? Як загалом, минув один із концертів у столиці? Та коли прем'єри шоу чекати на телебаченні? Про все це далі у сюжеті журналістки ТСН Алінни Лісової.