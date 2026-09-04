Секунда до зіткнення: відео, як потяг на швидкості розтрощив вантажівку

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У польському Гданську камера спостереження зафіксувала драматичний момент: потяг PKP Intercity на великій швидкості врізався у причіп вантажівки, що застрягла на переїзді. Незважаючи на заклики інших водіїв таранити шлагбаум, щоб звільнити колії, водій зволікав, що призвело до потужного удару та госпіталізації машиніста. Залізнична компанія PKP Polskie Linie Kolejowe оприлюднила ці кадри як суворе нагадування про те, що ціною помилки на переїзді може бути людське життя. Відео: Storyful