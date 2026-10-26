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ТСН у соціальних мережах

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Сенсація! Вучича скинули на виборах, а в Болгарії обирають нового лідера: чого чекати Україні?

Сенсація! Вучича скинули на виборах, а в Болгарії обирають нового лідера: чого чекати Україні?

Сенсація! Вучича скинули на виборах, а в Болгарії обирають нового лідера: чого чекати Україні?

Політичний землетрус на Балканах: у Сербії на дострокових парламентських виборах партія Олександра Вучича зазнала несподіваної поразки, поступившись студентському антикорупційному руху, тоді як країна вийшла на рекордну за 30 років явку. Водночас у Болгарії перший тур президентських перегонів вивів у фінал проросійську спадкоємицю Радева та проукраїнського експрем'єра. Хто тепер формуватиме вектор регіону, що буде з санкціями проти РФ та як ці зміни вплинуть на безпеку України – дивіться в ТСН в сюжеті Анни Брикової.

Дата публікації
Кількість переглядів
11

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