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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
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Сенсаційні рішення в парижі! Спливли подробиці про нову антибалістику!

Сенсаційні рішення в парижі! Спливли подробиці про нову антибалістику!

Сенсаційні рішення в парижі! Спливли подробиці про нову антибалістику!

Франція дозволить Україні виробляти крилаті ракети, високоточні авіабомби та ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони. Про це президент Емманюель Макрон оголосив після саміту “коаліції охочих” у Парижі. Напередодні він зібрав представників майже сорока країн, зокрема двох нових учасників. Водночас один із них — Болгарія — залишив коаліцію. Це рішення її нового прем’єра Румена Радева. Про що домовилися лідери в Парижі — розповідає кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко.  

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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