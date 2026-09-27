Сергій Корецький. Велике інтерв’ю з Аллою Мазур

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Ексклюзивне інтерв’ю ведучої ТСН.Тижня Алли Мазур з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким: відверта та пряма розмова про фінансове виживання країни, обороноздатність та підготовку до складної зими! Чому колосальний дефіцит бюджету виявили лише наприкінці літа та як уряд планує його перекривати? Що означає оголошений режим жорсткої економії, які статті витрат потраплять під скорочення насамперед і чи скоротять нарешті армію чиновників?