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ТСН у соціальних мережах

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Шансів майже не було: історія шахтаря, який пережив клінічну смерть після атаки РФ

Шансів майже не було: історія шахтаря, який пережив клінічну смерть після атаки РФ

Шансів майже не було: історія шахтаря, який пережив клінічну смерть після атаки РФ

Неймовірна історія порятунку в Дніпрі! Шахтар, який потрапив під удар ворожого дрона дорогою на зміну, вижив попри мізерні шанси. Чоловік пережив чотири хвилини клінічної смерті та тиждень перебував у комі. Завдяки професійності військових медиків, які запустили серце, та зусиллям лікарів у Дніпрі, він отримав другий шанс на життя. Подробиці цього медичного дива розповість кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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