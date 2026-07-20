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ТСН у соціальних мережах

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58

“Шансів нуль!” 4 хвилини клінічної смерті, 8 операцій та неймовірне диво у Дніпрі

“Шансів нуль!” 4 хвилини клінічної смерті, 8 операцій та неймовірне диво у Дніпрі

“Шансів нуль!” 4 хвилини клінічної смерті, 8 операцій та неймовірне диво у Дніпрі

Чотири хвилини клінічної смерті, а потім тиждень коми - у Дніпрі змогли врятувати пораненого шахтаря, який потрапив під удар ворожого дрона. Він саме йшов на зміну, коли поруч вдарив безпілотник. Серце чоловіка зупинилося, але військові медики змогли його запустити. У критичному стані пораненого доправили до Дніпра. І шанси на життя йому давали мізерні. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська - докладніше.  

Дата публікації
Кількість переглядів
58

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