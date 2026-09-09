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ТСН у соціальних мережах

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Що буде з ліками: як масовані атаки вплинуть на асортимент в аптеках

Що буде з ліками: як масовані атаки вплинуть на асортимент в аптеках

Що буде з ліками: як масовані атаки вплинуть на асортимент в аптеках

Чи спровокують останні російські атаки на склади великих аптечних мереж тотальний дефіцит ліків в Україні? У цьому відео Едем Адаманов, директор Держекспертного центру МОЗ, пояснює, як аптеки та дистриб'ютори перебудовують логістику і чому панікувати не варто. На який термін вистачає запасів у країні, як працюватимуть постачання на прифронтові території та коли очікувати на перші поставки вакцин від грипу. 

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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