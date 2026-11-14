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ТСН у соціальних мережах

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59

Що насправді обговорювали в Абу-Дабі? Зеленський вперше розкрив карти

Що насправді обговорювали в Абу-Дабі? Зеленський вперше розкрив карти

Що насправді обговорювали в Абу-Дабі? Зеленський вперше розкрив карти

Припинити військову підтримку України та повернутися до кордонів 1997-го року. Такі вимоги для НАТО висунула росія на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. Видання отримало копію документа, який представники Кремля поширили під час перемов. А президент Зеленський заявив, що США вперше запропонували обговорити вступ України до НАТО в обмін на вихід з Донбасу, про це він повідомив під час розмови з журналістами. Також Зеленський прокоментував гучне розслідування Карфаген. Головне з заяв Володимира Зеленського - дивіться.  

Дата публікації
Кількість переглядів
59

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