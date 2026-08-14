Що робити зі зношеним прапором? Чому в Україні досі немає закону про поводження зі стягом

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Український прапор – це символ, за який наші захисники віддають життя, і який майорить над кожним звільненим містом та на кожній могилі героя. Проте, що робити, коли полотнище зношується, рветься або втрачає колір під сонцем? Кореспондент ТСН Іван Воробйов провів дослідження і виявив шокуючу реальність: через відсутність єдиного закону зношені стяги часто опиняються на смітниках. У цьому сюжеті ми розберемо досвід США, дізнаємося про таємні ритуали пластунів та з'ясуємо, чому створення "Кодексу прапора" в Україні є критично важливим саме зараз, аби вшанування національного символу було гідним до останньої нитки.