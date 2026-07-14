Що росіяни накоїли цієї ночі? Київ у диму після балістики! На Запоріжжя скинули бомби!

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Цієї ніч ворог знову запустив балістичні ракети по столиці. Під ударом опинилися три райони Києва: Дарницький, Солом’янський та Голосіївський. На Дарниці ракета прилетіла прямо на подвір’я школи — там утворилася двометрова вирва, пошкоджено будівлю та інклюзивний центр. У Голосіївському районі спалахнули склади. На щастя, минулося без жертв, але зранку столицю затягнуло гаром. Водночас Запоріжжя щодня витримує авіаудари КАБами «за розкладом». Внаслідок останньої атаки поранено 16 людей, серед яких дитина. Дивіться репортаж Дар’ї Назарової з місця подій про наслідки безперервного російського терору. Та дісталось і іншим регіонам Україні. Детальніше — на відео.