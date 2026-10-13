Що сказала сама Ліна Костенко? Творці вистави "Маруся Чурай" вперше зустрілися з живою легендою!

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Подія, що сколихнула культурне життя столиці! До Києва з тріумфом завітала знакова вистава "Маруся Чурай" Івано-Франківського національного академічного драмтеатру, створена за безсмертним історичним романом у віршах Ліни Костенко. Головною сенсацією та найбільш зворушливою подією гастролей стала історична мить: актори та режисер-постановник уперше змогли особисто поспілкуватися з самою авторкою – легендарною українською поетесою Ліною Костенко. Як жива легенда сприйняла сучасне сценічне втілення свого шедевра, які щирі емоції панували за лаштунками та хто з відомих діячів прийшов на столичний показ – на власні очі бачили журналісти ТСН Олександр Загородний та Марічка Падалко.