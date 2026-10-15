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ТСН у соціальних мережах

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4

Що сказати жінці, яка втратила вагітність? Головна помилка, що завдає болю

Що сказати жінці, яка втратила вагітність? Головна помилка, що завдає болю

Що сказати жінці, яка втратила вагітність? Головна помилка, що завдає болю

Сьогодні- всесвітній день обізнаності про перинатальні втрати. На тлі війни, коли щодня гинуть люди, про втрати під час вагітності говорять мало. А тим часом жінки, що втратили ще ненароджених дітей, часто не знають, де шукати підтримки. У Львові в університетській лікарні імені Короля Данила з ними працює сестра Юстина - монахиня та клінічна психологиня. Як жінці пережити перинатальну втрату - її поради дивіться в наступному матеріалі Марічки Кужик.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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