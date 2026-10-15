Що сказати жінці, яка втратила вагітність? Головна помилка, що завдає болю

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Сьогодні- всесвітній день обізнаності про перинатальні втрати. На тлі війни, коли щодня гинуть люди, про втрати під час вагітності говорять мало. А тим часом жінки, що втратили ще ненароджених дітей, часто не знають, де шукати підтримки. У Львові в університетській лікарні імені Короля Данила з ними працює сестра Юстина - монахиня та клінічна психологиня. Як жінці пережити перинатальну втрату - її поради дивіться в наступному матеріалі Марічки Кужик.