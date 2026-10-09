ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
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Кількість переглядів
7

Що станеться з мобільним звʼязком під час блекаутів? Сценарії на зиму від Мінцифри

Що станеться з мобільним звʼязком під час блекаутів? Сценарії на зиму від Мінцифри

Що станеться з мобільним звʼязком під час блекаутів? Сценарії на зиму від Мінцифри

Росія продовжує масовано атакувати українську критичну інфраструктуру, намагаючись залишити українців не лише в темряві та холоді, а й у повній цифровій ізоляції. Чи загрожує нам тотальний колапс мобільного зв'язку цієї зими, як захищають державні реєстри в підземних дата-центрах та як технологія Direct to Cell від SpaceX дозволить надсилати повідомлення навіть без мережі – в ефірі ТСН розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.    

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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