Що станеться з мобільним звʼязком під час блекаутів? Сценарії на зиму від Мінцифри

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Росія продовжує масовано атакувати українську критичну інфраструктуру, намагаючись залишити українців не лише в темряві та холоді, а й у повній цифровій ізоляції. Чи загрожує нам тотальний колапс мобільного зв'язку цієї зими, як захищають державні реєстри в підземних дата-центрах та як технологія Direct to Cell від SpaceX дозволить надсилати повідомлення навіть без мережі – в ефірі ТСН розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.