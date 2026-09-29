ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
12

Що варто купити на зиму вже зараз? Прогноз економістів та рейди ринками Києва

Що варто купити на зиму вже зараз? Прогноз економістів та рейди ринками Києва

Що варто купити на зиму вже зараз? Прогноз економістів та рейди ринками Києва

Чи загрожує Україні дефіцит базових харчів та чого очікувати від цін на ринках і в супермаркетах цієї осені та взимку? В уряді наголошують: приводів для паніки немає, адже завдяки врожаю країна повністю забезпечена овочами та базовими продуктами. Водночас зростання вартості пального, витрати на зберігання врожаю у сховищах та можливий перехід підприємств на генератори створюють додатковий тиск на собівартість продукції. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун вирушила на гуртові ринки Києва, поспілкувалася з продавцями, профільними експертами й Мінагрополітики, а також дізналася, скільки коштує зібрати стратегічний запас на зиму. Усі деталі – в сюжеті ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
12

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie