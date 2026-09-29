Що варто купити на зиму вже зараз? Прогноз економістів та рейди ринками Києва

Реклама

Чи загрожує Україні дефіцит базових харчів та чого очікувати від цін на ринках і в супермаркетах цієї осені та взимку? В уряді наголошують: приводів для паніки немає, адже завдяки врожаю країна повністю забезпечена овочами та базовими продуктами. Водночас зростання вартості пального, витрати на зберігання врожаю у сховищах та можливий перехід підприємств на генератори створюють додатковий тиск на собівартість продукції. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун вирушила на гуртові ринки Києва, поспілкувалася з продавцями, профільними експертами й Мінагрополітики, а також дізналася, скільки коштує зібрати стратегічний запас на зиму. Усі деталі – в сюжеті ТСН.