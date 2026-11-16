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ТСН у соціальних мережах

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Що задумав ворог? Ігнат попередив про небезпеку найближчими днями! Дніпро здригається від вибухів!

Що задумав ворог? Ігнат попередив про небезпеку найближчими днями! Дніпро здригається від вибухів!

Що задумав ворог? Ігнат попередив про небезпеку найближчими днями! Дніпро здригається від вибухів!

Росія здійснила чергову масовану атаку по українських регіонах: у Дніпрі вибухи лунають від самого ранку, під ворожим вогнем опинилися кілька областей. Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили про високу ймовірність нових ударів по критичній енергетичній інфраструктурі вже найближчими днями. Тим часом палає і в тилу ворога: повідомляється про атаку на Кримський міст, масштабну пожежу на нафтохімічному заводі в Нижньокамську та займання нафтобази в Азові. Також у випуску: транспортний колапс у Києві через затори між берегами та потужна фінансова підтримка – Євросоюз погодив виділення 8 мільярдів євро Україні й розширив санкції проти спільників РФ. Деталі – в ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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