Що задумав ворог? Ігнат попередив про небезпеку найближчими днями! Дніпро здригається від вибухів!

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Росія здійснила чергову масовану атаку по українських регіонах: у Дніпрі вибухи лунають від самого ранку, під ворожим вогнем опинилися кілька областей. Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили про високу ймовірність нових ударів по критичній енергетичній інфраструктурі вже найближчими днями. Тим часом палає і в тилу ворога: повідомляється про атаку на Кримський міст, масштабну пожежу на нафтохімічному заводі в Нижньокамську та займання нафтобази в Азові. Також у випуску: транспортний колапс у Києві через затори між берегами та потужна фінансова підтримка – Євросоюз погодив виділення 8 мільярдів євро Україні й розширив санкції проти спільників РФ. Деталі – в ТСН.