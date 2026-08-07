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ТСН у соціальних мережах

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Що Зеленський робить у дружній до Москви Сербії?! Таємниця першого візиту!

Що Зеленський робить у дружній до Москви Сербії?! Таємниця першого візиту!

Що Зеленський робить у дружній до Москви Сербії?! Таємниця першого візиту!

Перший візит Зеленського до Сербії — Президент України відвідає європейську країну, дружню до Москви. Це буде перший візит не лише від початку повномасштабного вторгнення, а й за всю каденцію Зеленського. Ужé завтра Президент України зустрінеться із сербським колегою. Александр Вучич минулого місяця приїздив до Києва разом з іншими лідерами на саміт «Південно-Східна Європа — Україна». Утім Сербія, попри те що претендує на вступ до Євросоюзу, до санкцій проти Росії за війну в Україні так і не приєдналася. Брюссель закликає Белград узгодити зовнішню політику та таки запровадити обмеження. А от сербська влада посилається на енергетичну залежність від Москви й традиційні зв'язки з нею та санкції запроваджувати не хоче. Наприклад, спільну декларацію липневого саміту про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України й посилення тиску на Росію Вучич так і не підписав.

Дата публікації
Кількість переглядів
71

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