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ТСН у соціальних мережах

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Що знайшли в лікарні, де Федишин втратила дитину? Нові обставини трагедії

Що знайшли в лікарні, де Федишин втратила дитину? Нові обставини трагедії

Що знайшли в лікарні, де Федишин втратила дитину? Нові обставини трагедії

Перевірка львівської лікарні, де втратила дитину співачка Ірина Федишин: інспекцію ініціювало Міністерство охорони здоров’я. У закладі вже відбулася низка змін — зокрема, звільнили лікарку, яка оглядала вагітну просто в неї вдома. Сама ж Ірина Федишин опублікувала відвертий допис у соцмережах, де виклала всі обставини трагедії. Це викликало величезну хвилю співчуття: у відповідь жінки почали ділитися власними історіями про недбальство медиків. Усі подробиці — розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Дата публікації
Кількість переглядів
40

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