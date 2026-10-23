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ТСН у соціальних мережах

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"Щоночі читав її в катівні": бійці "Азову" вразили Молитвою націоналіста одразу після обміну

"Щоночі читав її в катівні": бійці "Азову" вразили Молитвою націоналіста одразу після обміну

"Щоночі читав її в катівні": бійці "Азову" вразили Молитвою націоналіста одразу після обміну

  Додому у рамках обміну повернулися 261 військовий та 9 цивільних українців! Серед звільнених – 221 оборонець Маріуполя, зокрема 35 бійців "Азова", а також захисники, які пережили теракт в Оленівці та отримали сфабриковані вироки в РФ. У цьому відео – найзворушливіші моменти повернення: перші дзвінки рідним, сльози радості та неймовірна історія бійця Леоніда, який щовечора потай читав Молитву українського націоналіста в російській катівні, а вийшовши на рідну землю, знову прочитав її разом із побратимами.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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