Щойно! Удар по вокзалу в Дніпрі — щонайменше 13 загиблих | ТСН 12:00 новини 29 жовтня!

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Новини України та світу у випуску ТСН 12.00 за четвер, 29 жовтня 2026 року:

- Росіяни щойно атакували залізничний вокзал у Дніпра. БПЛА влучив по платформі, де перебував потяг Дніпро-Запоріжжя. За даними дніпровської ОВА, загинуло щонайменше 13 людей.

- 97 зі 112 ворожих безпілотників збили українські сили оборони цієї ночі.

- 8 поранених на Сумщині. Чоловік та літня жінка постраждали внаслідок атаки безпілотників в обласному центрі.

- Конотоп нарешті вийшов із 5-денного блекауту.

- Українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем сьогодні вже виїхали в напрямку Олешок, повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

- На виїзд з Олешок уже очікують до 500 місцевих жителів. Людям, які хочуть виїхати повідомили про збір наприкінці тижня біля центральної лікарні.

- Погодинні графіки відключень електроенергії будуть застосовувати у частині регіонів України сьогодні впродовж усього дня.

- На росії вибухи лунали у Підмосковʼї поблизу Наро-Фомінська і у напрямку Калузької області. Обмеження на польоти запроваджували у Внукові, Домодєдово та Жуковському. А два літаки з Туреччини до Москви навіть розвернули.

- Розраховує на зустріч до 10 листопада. Президент України прокоментував питання тристоронніх переговорів України, США та росії в Абу-Дабі.

- Прем'єр-міністр України розповів деталі про пакет підтримки від Нідерландів: йдеться про мільярд 200 мільйонів євро на 2027–2029 роки.

- Дизельна угода Трампа з Путіним не вплинула на зниження цін в Америці, — The Wall Street Journal.

- 90 тисяч інсультів за 8 місяців цього року. Недосипання, надмірний тиск, стрес через обстріли — усі ці фактори впливають на те, що інсульт з патології людей 60+ стає проблемою українців 40+.

- Ботулізм через уколи краси. В Україні зафіксовано три випадки ятрогенного ботулізму у Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях. Як себе убезпечити?