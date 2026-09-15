Школи змінюють графік! Уроки по 35 хвилин, навчання в укриттях та нові алгоритми під час війни

Реклама

Постійні повітряні тривоги та щоденні загрози ворожих атак змусили кардинально змінити підхід до організації шкільного навчання в Україні. Чому старі алгоритми більше не працюють, чи перериватимуться уроки під час сирен, як організують позмінне навчання в укриттях та чому традиційний шкільний розклад більше не є догмою? В ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону "Єдині новини" міністр освіти та науки Андрій Бутенко розкрив усі деталі нових рекомендацій МОН для шкіл, вчителів та батьків.