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ТСН у соціальних мережах

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Школи змінюють графік! Уроки по 35 хвилин, навчання в укриттях та нові алгоритми під час війни

Школи змінюють графік! Уроки по 35 хвилин, навчання в укриттях та нові алгоритми під час війни

Школи змінюють графік! Уроки по 35 хвилин, навчання в укриттях та нові алгоритми під час війни

Постійні повітряні тривоги та щоденні загрози ворожих атак змусили кардинально змінити підхід до організації шкільного навчання в Україні. Чому старі алгоритми більше не працюють, чи перериватимуться уроки під час сирен, як організують позмінне навчання в укриттях та чому традиційний шкільний розклад більше не є догмою? В ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону "Єдині новини" міністр освіти та науки Андрій Бутенко розкрив усі деталі нових рекомендацій МОН для шкіл, вчителів та батьків.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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