Шлях до ЄС нарешті відкрито? Яку поступку Київ зробив Угорщині та як відповість Будапешт

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Україна готується здійснити довгоочікуваний прорив на шляху до членства в Європейському Союзі та розблокувати переговори, які тривалий час гальмувалися Будапештом. Після зміни влади в Угорщині прем’єр-міністр Петер Мадяр висунув ключову умову щодо захисту прав угорської нацменшини на Закарпатті. 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який посилює мовні та освітні гарантії, і Будапешт уже привітав цей крок. Чи відкриє це шлях до всіх переговорних кластерів уже до кінця року? Тим часом у Брюсселі розробляють дорожні карти членства для України та готують революційні зміни до правил голосування в ЄС – відмову від права вето на користь кваліфікованої більшості. Усі деталі та ексклюзивні інсайди дивіться в ТСН у репортажі журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.