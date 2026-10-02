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ТСН у соціальних мережах

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Шлях до ЄС нарешті відкрито? Яку поступку Київ зробив Угорщині та як відповість Будапешт

Шлях до ЄС нарешті відкрито? Яку поступку Київ зробив Угорщині та як відповість Будапешт

Шлях до ЄС нарешті відкрито? Яку поступку Київ зробив Угорщині та як відповість Будапешт

Україна готується здійснити довгоочікуваний прорив на шляху до членства в Європейському Союзі та розблокувати переговори, які тривалий час гальмувалися Будапештом. Після зміни влади в Угорщині прем’єр-міністр Петер Мадяр висунув ключову умову щодо захисту прав угорської нацменшини на Закарпатті. 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який посилює мовні та освітні гарантії, і Будапешт уже привітав цей крок. Чи відкриє це шлях до всіх переговорних кластерів уже до кінця року? Тим часом у Брюсселі розробляють дорожні карти членства для України та готують революційні зміни до правил голосування в ЄС – відмову від права вето на користь кваліфікованої більшості. Усі деталі та ексклюзивні інсайди дивіться в ТСН у репортажі журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.  

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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