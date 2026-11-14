Шок-кадри зсередини залізничної станції в Оріхові: остання керівниця не стримала емоцій

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Авіабомбами, артилерією та дронами окупанти розбивають Оріхів: на цьому відтинку фронту противник посилює тиск, намагаючись закріпитися на околицях міста, аби згодом розпочати штурм. Багатотонні авіабомби падають просто в серце Оріхова — на залізничну станцію, яка стоїть пусткою ще з 2022 року.Бійці 65-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону міста, зафільмували станцію нині — порожні цистерни та покинуті вагони. А знімальній групі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка вдалося розшукати останню керівницю цієї станції та поспілкуватися з нею.