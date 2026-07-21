Шок! Хоч пішки ходи! Чому в Києві стрибонули ціни на проїзд і чи замінять обшарпаний транспорт?

Реклама

Кияни оговтуються від різкого стрибка цін на проїзд – тепер разовий квиток у комунальному транспорті коштує 30 гривень. Поки столична влада пояснює це рішення боргами та війною, ТСН вирушила до Хмельницького, щоб побачити справжній транспортний феномен. Як місту вдається закуповувати сучасні європейські тролейбуси з кондиціонерами та Wi-Fi, залучати нових водіїв та тримати вдвічі нижчі тарифи, ніж у столиці? Порівнюємо підходи, рахуємо собівартість та з’ясовуємо, чому київський проїзний став одним із найдорожчих у Європі. Деталі – від журналістки ТСН Ірини Кондрачук.