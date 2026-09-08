ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
19

Шок на Рамштайні! Новини міністр оборони Хмара здивував заявами!

Шок на Рамштайні! Новини міністр оборони Хмара здивував заявами!

Шок на Рамштайні! Новини міністр оборони Хмара здивував заявами!

Україна закликає партнерів позичити ракети до систем Patriot, доки вона очікує на законтрактовані постачання. А також покрити заявлений дефіцит її бюджету на цей рік до листопада. Ці послання на своєму першому Рамштайн-засіданні озвучив міністр оборони Євгеній Хмара. За ним стежить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко - вона наживо зі студією ТСН розповіла деталі.

Дата публікації
Кількість переглядів
19

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie