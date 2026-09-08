Шок на Рамштайні! Новини міністр оборони Хмара здивував заявами!

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Україна закликає партнерів позичити ракети до систем Patriot, доки вона очікує на законтрактовані постачання. А також покрити заявлений дефіцит її бюджету на цей рік до листопада. Ці послання на своєму першому Рамштайн-засіданні озвучив міністр оборони Євгеній Хмара. За ним стежить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко - вона наживо зі студією ТСН розповіла деталі.