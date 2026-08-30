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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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Шок-прогноз на наступні 7-8 місяців! Заява Туска та секретна місія ЦРУ в Європі щодо України

Шок-прогноз на наступні 7-8 місяців! Заява Туска та секретна місія ЦРУ в Європі щодо України

Шок-прогноз на наступні 7-8 місяців! Заява Туска та секретна місія ЦРУ в Європі щодо України

У столиці країни-агресорки приземлився літерний військово-транспортний літак США Боїнг. Сполучені Штати намагалися приховати візит, але факти говорять самі за себе — до Москви вперше за останні 5 років прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Чому він зустрівся з очільником російської ФСБ Олександром Бортніковим та керівником СЗР Сергієм Наришкіним за спиною у Володимира Путіна? Політолог Вадим Денисенко розкриває закулісся переговорів: ЦРУ намагалося перевірити адекватність оцінок війни оточенням російського диктатора, передати ультиматум щодо підготовки масштабної ескалації та з’ясувати реальний рівень іранської військової допомоги Москві.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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