ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
20

Шок! Що знайшли на дні Каховського водосховища?! Науковці такого не бачили!

Шок! Що знайшли на дні Каховського водосховища?! Науковці такого не бачили!

Шок! Що знайшли на дні Каховського водосховища?! Науковці такого не бачили!

Унікальне природне явище світового масштабу — так екологи описують ситуацію з Каховським водосховищем. Науковці побували в дослідницькій експедиції: це справжня рідкість через близькість до зони бойових дій. Що вдалося побачити на дні колишнього водосховища та чого не очікували угледіти фахівці Природоохоронної групи, які вирушили в небезпечну подорож? Про це в ефірі ТСН розповів еколог, голова Української природоохоронної групи Олексій Василюк.  

Дата публікації
Кількість переглядів
20

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie