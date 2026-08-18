Шок! Що знайшли на дні Каховського водосховища?! Науковці такого не бачили!

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Унікальне природне явище світового масштабу — так екологи описують ситуацію з Каховським водосховищем. Науковці побували в дослідницькій експедиції: це справжня рідкість через близькість до зони бойових дій. Що вдалося побачити на дні колишнього водосховища та чого не очікували угледіти фахівці Природоохоронної групи, які вирушили в небезпечну подорож? Про це в ефірі ТСН розповів еколог, голова Української природоохоронної групи Олексій Василюк.