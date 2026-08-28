Шок-відео! Жінка вижила за метри від влучання! Київ паралізований обстрілами!

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Уже 2-гу добу столицю та околиці тероризують дрони: тільки від опівночі пролунало вже 10 повітряних тривог, а напередодні за добу їх було 13. Через це місто практично паралізоване. Зокрема, під час тривог дістатися на лівий берег на метро чи наземному транспорті неможливо. Тож напередодні ввечері Київ скували затори, а чимало містян мусили йти мостами через Дніпро пішки. Про пекельний кінець тижня під постійними атаками розкаже кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.