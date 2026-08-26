Шок! Військовий випадково знайшов 7,5-кілограмовий зуб мамонта на Львівщині!

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Зуб мамонта, якому щонайменше 11 тисяч років, випадково знайшли на Львівщині. 28-річний військовослужбовець під час відпустки купався в місцевій річці й натрапив на цінну знахідку. Він за освітою географ, тож одразу зрозумів: це не просто камінь. І не помилився. Де тепер зберігатимуть унікальний артефакт та наскільки він рідкісний — розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик.