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ТСН у соціальних мережах

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Штрафи, заборона роботи та мільйонні витрати: постанова про укриття паралізує малий бізнес?

Штрафи, заборона роботи та мільйонні витрати: постанова про укриття паралізує малий бізнес?

Штрафи, заборона роботи та мільйонні витрати: постанова про укриття паралізує малий бізнес?

Кабмін запровадив нові правила, які зобов'язують підприємців забезпечити укриття для працівників та клієнтів. Чи загрожує малому й середньому бізнесу масове закриття з грудня, де шукати мільйони на бомбосховища під час війни та як держава реагує на заклики підприємців відтермінувати постанову – виконавча директорка Спілки українських підприємців (СУП) Катерина Глазкова пояснила в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" всі ризики та деталі переговорів із владою.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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