Штурм з трьох боків і рої дронів: як поранені бійці ЗСУ ще й врятували людей з Оріхова

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Російські війська намагаються затиснути Оріхів на Запоріжжі у кліщі, штурмуючи місто одразу з трьох напрямків: зі сходу від Гуляйпільського, з півдня від Новоданилівки та з заходу від Щербаків і Нестерянки. На зруйновані квартали щодня летять керовані авіабомби та десятки ударних FPV-дронів. Утім, навіть у такому пеклі українські захисники здійснюють неможливе. Евакуаційна група 65-ї окремої механізованої бригади під командуванням бійця з позивним "Аман" потрапила під щільний ворожий вогонь і зазнала поранень та контузій. Відступаючи крізь посадки під переслідуванням ворожих дронів, військові зустріли 61-річну Ніну Олександрівну, яка вночі з велосипедом намагалася вибратися з охопленого боями міста слідом за пораненим чоловіком. Неймовірну історію порятунку під безперервними обстрілами дивіться у репортажі Руслана Ярмолюка в ТСН.