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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
53

Шведський телеканал зняв силову мобілізацію чоловіка в Києві

Шведський телеканал зняв силову мобілізацію чоловіка в Києві

Шведський телеканал зняв силову мобілізацію чоловіка в Києві

Шведський телеканал SVT Nyheter випадково зняв у Києві момент затримання чоловіка призовного віку під час підготовки кореспондента до ефіру. На відео зафіксовано, як чоловік намагається втекти від переслідувача у формі, після чого його заблокували за допомогою автомобіля представників ТЦК чи поліції. Поруч за цим спостерігала жінка, яка знімала все на телефон. Шведські журналісти зазначили, що подібні інциденти стали буденністю в Україні через масове ухилення від служби близько 2 млн чоловіків.

Дата публікації
Кількість переглядів
53

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