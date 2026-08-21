Шведський телеканал зняв силову мобілізацію чоловіка в Києві

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Шведський телеканал SVT Nyheter випадково зняв у Києві момент затримання чоловіка призовного віку під час підготовки кореспондента до ефіру. На відео зафіксовано, як чоловік намагається втекти від переслідувача у формі, після чого його заблокували за допомогою автомобіля представників ТЦК чи поліції. Поруч за цим спостерігала жінка, яка знімала все на телефон. Шведські журналісти зазначили, що подібні інциденти стали буденністю в Україні через масове ухилення від служби близько 2 млн чоловіків.