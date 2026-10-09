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ТСН у соціальних мережах

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28

Скандал на Київщині: мати 7 років виборювала честь сина-ветерана на Алеї Героїв

Скандал на Київщині: мати 7 років виборювала честь сина-ветерана на Алеї Героїв

Скандал на Київщині: мати 7 років виборювала честь сина-ветерана на Алеї Героїв

Сім років на передовій, оборона Маріуполя, Київщини, Харківщини та Чернігівщини, важкі поранення і контузії. 34-річний Сергій Гончаров пройшов найгарячіші точки фронту, але влітку 2022 року програв невидиму війну – важку психотравму та ПТСР. Коли ж його мати звернулася до влади міста Сквира, аби встановити світлину захисника на Алеї Героїв, чиновники відмовили через бюрократичне формулювання: "Загинув не на полі бою". Лише після втручання військового омбудсмана, ветеранів та розголосу правило змінили. Чому невидимі рани війни досі залишаються випробуванням для суспільства і чому поранення психіки має визнаватися бойовим ураженням – дивіться у репортажі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Дата публікації
Кількість переглядів
28

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