Скандал розгортається! Трамп видав серію абсурдних заяв та "прикрутив" Starlink?

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Президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю телеканалу Newsmax, яке сколихнуло міжнародну спільноту низкою голосних звинувачень на адресу Володимира Зеленського та відверто сумнівними тезами. Трамп публічно заявив, що йому “не подобається Зеленський”, звинуватив Україну у зростанні цін на дизель через удари по російських НПЗ та заплутався у базовій географії Криму. Водночас криза вийшла за межі гострої риторики: у ЗСУ фіксували штучне сповільнення роботи Starshield, а сенатори США вже вимагають від генерального інспектора Пентагону розслідувати перебої у передаванні даних про пуски балістики. Чи дійсно наказ надійшов із Білого дому, як це пов’язано з виборами у США та що відповідає Київ: дивіться у включенні власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.