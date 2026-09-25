ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
3

Скандал у Брюсселі! ЄС зняв санкції з олігархів Путіна: таємна угода Франції та тиск Словаччини

Скандал у Брюсселі! ЄС зняв санкції з олігархів Путіна: таємна угода Франції та тиск Словаччини

Скандал у Брюсселі! ЄС зняв санкції з олігархів Путіна: таємна угода Франції та тиск Словаччини

Рада ЄС ухвалила безпрецедентне рішення: санкції проти понад 2,5 тисячі російських посадовців, пропагандистів і компаній подовжили одразу на три роки – до вересня 2029-го. Проте в цьому пакеті з'явилася небезпечна поступка – Європа несподівано зняла обмеження з двох наближених до Кремля олігархів: Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Володимир Зеленський назвав це послаблення серйозною помилкою, а європейські дипломати заговорили про створення ризикованого прецеденту. Чому Франція пішла на ультиматум заради звільнення свого громадянина в Баку? Як Словаччина та Люксембург лобіювали інтереси мільярдерів і чи розблокують тепер супер'яхту Dilbar вартістю $600 млн? Усі подробиці залаштункових домовленостей у Брюсселі, реакцію країн Балтії та позицію Великої Британії дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie