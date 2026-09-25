Скандал у Брюсселі! ЄС зняв санкції з олігархів Путіна: таємна угода Франції та тиск Словаччини

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Рада ЄС ухвалила безпрецедентне рішення: санкції проти понад 2,5 тисячі російських посадовців, пропагандистів і компаній подовжили одразу на три роки – до вересня 2029-го. Проте в цьому пакеті з'явилася небезпечна поступка – Європа несподівано зняла обмеження з двох наближених до Кремля олігархів: Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Володимир Зеленський назвав це послаблення серйозною помилкою, а європейські дипломати заговорили про створення ризикованого прецеденту. Чому Франція пішла на ультиматум заради звільнення свого громадянина в Баку? Як Словаччина та Люксембург лобіювали інтереси мільярдерів і чи розблокують тепер супер'яхту Dilbar вартістю $600 млн? Усі подробиці залаштункових домовленостей у Брюсселі, реакцію країн Балтії та позицію Великої Британії дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Олени Чернякової.