Скандал у Німеччині! Українського воїна судять за військовий злочин! Інсайди із суду!

Реклама

У Гамбурзі почався процес у справі про підрив «Північних потоків». Перед судом український громадянин і військовий Сергій Кузнєцов. Федеральна прокуратура Німеччини закидає йому, зокрема, воєнний злочин. Головне питання - чи були російські трубопроводи цивільною інфраструктурою, чи натомість - зброєю росії у війні проти України. Увага до процесу неймовірна. Після вибухів на газогонах кілька країн відмовились від розслідування і лише у Німеччині взялися за справу. Сам Сергій провину заперечує. На суді він сказав, що за нього говоритимуть адвокати. Захист українця наполягає, що газопроводи стали законною військовою ціллю через участь російського «Газпрому» у війні проти України. Про гучний процес говорили в ефірі “1+1” із співавтором книжки-розслідування "Північний потік: як Німеччина фінансувала путінську війну" - Штеффеном Доббертом, журналістом-розслідувачем.