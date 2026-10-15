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ТСН у соціальних мережах

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Скандал у Німеччині! Українського воїна судять за військовий злочин! Інсайди із суду!

Скандал у Німеччині! Українського воїна судять за військовий злочин! Інсайди із суду!

Скандал у Німеччині! Українського воїна судять за військовий злочин! Інсайди із суду!

У Гамбурзі почався процес у справі про підрив «Північних потоків». Перед судом український громадянин і військовий Сергій Кузнєцов. Федеральна прокуратура Німеччини закидає йому, зокрема, воєнний злочин. Головне питання - чи були російські трубопроводи цивільною інфраструктурою, чи  натомість - зброєю росії у війні проти України. Увага до процесу неймовірна. Після вибухів на газогонах кілька країн відмовились від розслідування і лише у Німеччині взялися за справу. Сам Сергій провину заперечує. На суді він сказав, що за нього говоритимуть адвокати.  Захист українця наполягає, що газопроводи стали законною військовою ціллю через участь російського «Газпрому» у війні проти України. Про гучний процес говорили в ефірі “1+1” із  співавтором книжки-розслідування  "Північний потік: як Німеччина фінансувала путінську війну"  - Штеффеном Доббертом, журналістом-розслідувачем.  

Дата публікації
Кількість переглядів
22

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