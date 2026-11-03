Скандал у Петропавлівській Борщагівці: що там відбувалося і хто збурив натовп

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Сутички, потрощені службові авто, натовп підлітків та втручання вищого керівництва: селище Петропавлівська Борщагівка під Києвом опинилося в епіцентрі гучного конфлікту. Все почалося з прямого ефіру жінки у формі лікаря, яка заявила про нібито "утримання та катування людей" у приватному будинку. Напруга швидко переросла у вуличні заворушення, на місце терміново прибули командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Що насправді відбувалося за зачиненими воротами, ким виявилася псевдомедикиня та які деталі з'ясували правоохоронці – дивіться у ТСН.