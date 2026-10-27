Скандал у Європі через дзвінок Путіну! Чому Данія обурена, а Зеленський знав про переговори?

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Європейські лідери вперше за понад рік напряму зателефонували Володимиру Путіну. Президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели півторагодинну розмову з очільником Кремля щодо завершення війни проти України та захисту української енергетики й інфраструктури.

Чи знав про цей контакт Володимир Зеленський? Президент України підтвердив: Київ був попереджений заздалегідь, а європейські партнери одразу після контакту з Москвою вийшли на зв'язок з українською стороною. Ба більше – обговорювалася підготовка тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ уже в листопаді.

Проте в самій Європі спалахнув справжній дипломатичний скандал: лідерка Данії Метте Фредеріксен жорстко розкритикувала колег, наголосивши, що Росія не демонструє жодного прагнення до миру. Що саме відповів Путін на вимоги європейців і чи є шанс на реальну деескалацію – дивіться в ТСН у репортажі кореспондентки "Радіо Свобода" в Брюсселі Зоряни Степаненко.