Скандал з фальсифікацією уколів для схуднення: суди та арешти відомих косметологів

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Гучна афера в індустрії краси! Суд Дніпра відправив під варту вісьмох фігурантів масштабної схеми з продажу підроблених ін'єкцій для схуднення. Серед затриманих – керівниця відомої столичної клініки. Як з'ясували СБУ та прокуратура, замість розрекламованого "бразильського препарату" пацієнтам за шалені гроші вводили фальсифікат, розлитий в антисанітарних умовах на Київщині з китайської сировини. Дохід ділків складав мільйони доларів, тоді як клієнти масово скаржилися на проблеми зі здоров’ям. Усі шокуючі деталі розслідування та ексклюзивні записи дивіться в сюжеті журналістки ТСН Ольги Павловської.