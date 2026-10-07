Скандал з Південною Кореєю: в МЗС України зробили заяву про домовленості і прокоментували «вибачення»

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Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що передача двох північнокорейських полонених Південній Кореї була жестом доброї волі, а скандал виник через різне трактування домовленостей про конфіденційність. Щодо «вибачень» з боку Києва, про які заявив глава МЗС Південної Кореї, Тихий уточнив, що очільник українського МЗС Андрій Сибіга лише висловив жаль через перехід ситуації в публічну площину та обмін критичними заявами, а не вибачався у звичному розумінні. Наразі триває непублічна робота через закриті канали для врегулювання ситуації.