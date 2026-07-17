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ТСН у соціальних мережах

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15

Скандальна відставка Федорова: конфлікт із Сирським, протести та хвиля звільнень

Скандальна відставка Федорова: конфлікт із Сирським, протести та хвиля звільнень

Скандальна відставка Федорова: конфлікт із Сирським, протести та хвиля звільнень

Найгучніша відставка року: Михайло Федоров залишає посаду міністра оборони. Що стало причиною гострого конфлікту з головнокомандувачем Олександром Сирським та чому це рішення викликало справжній «ефект доміно»? На знак протесту посади залишають ключові радники та військові чини, а молодь виходить на вулиці міст. Марія Васильєва дослідила внутрішню кухню оборонного відомства, зібрала пояснення Президента Зеленського та дізналася, хто може стати наступним очільником міністерства. Усі подробиці політичної драми дивіться у сюжеті.

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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