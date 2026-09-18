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ТСН у соціальних мережах

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Скандальна заява Фіцо! 19 тис. грн зимової підтримки! Погодний шок!  ТСН 14:00 новини 18 вересня

Скандальна заява Фіцо! 19 тис. грн зимової підтримки! Погодний шок!  ТСН 14:00 новини 18 вересня

Скандальна заява Фіцо! 19 тис. грн зимової підтримки! Погодний шок!  ТСН 14:00 новини 18 вересня

Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за п’ятницю, 18 вересня 2026 року:

- Росія вдарила безпілотником по приміській електричці на Харківщині. За попередньої інформацією ОВА, загинув 40річний чоловік, ще 7 постраждали.

- Ну а сьогодні вранці росіяни тероризували Київщину. Під ударом опинився, зокрема, Фастівський район. Унаслідок атаки один приватний будинок зруйнований, інший - зазнав пошкоджень.

- Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Одесу та область. Ворог бив по цивільній інфраструктурі — є руйнування та масштабні пожежі.

- Польща підняла у небо винищувачі на тлі чергової російської атаки на Україну.

- Вони спалили окупантам потяг під Токмаком і щодня на дорогах нищать ворожу техніку. Кореспондентка ТСН Дарія Назарова бачила роюуту батальйону безпілотних систем “Роніни”.

- Новий формат співпраці. В Україні стартував перший саміт країн Карпатської вісімки.

- Вперше з початку повномасштабного вторгнення росія намагається створити ілюзію виборів до своєї Державної Думи. Триватиме процес три дні.

- Не відправлятиме своїх солдатів на захист союзників — словацький прем'єр Фіцо виступив з гучною заявою щодо 5-ї статті НАТО.

- Двох чоловіків, які кинули вибухівку у Стрийський районний ТЦК, затримала СБУ на Львівщині.

- Літню жінку евакуювали волонтери із Жовтої Кручі на Запоріжжі. Це село в 30 кілометрах від лінії зіткнення і щодня під щільним обстрілом росіян.

- Забракло одного кроку. 48-річна жінка з Нікополя на Дніпропетровщині потрапила під удар російського дрона просто на вході до підʼїзду.

- Понад 19 тисяч гривень підтримки для жителів прифронтових територій. У межах “Зимової підтримки” нададуть фінансову допомогу українцям з територій поблизу лінії зіткнення. Але є певні умови. Які?

- Унаслідок російських обстрілів сьогодні вранці частково зникло світло одразу у чотирьох областях.

- Злегка літня погода буде на вихідних, а от з наступного тижня всю Україну проливатиме рясний дощ.

- Немовля посеред суворої Антарктики! У районі станції "Академік Вернадський" народилося перше у цьому сезоні тюленя Веддела.

Дата публікації
Кількість переглядів
27

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