Скандальне відео зі Львова розібрали по секундах! Ось чому почалась страшна сутичка!

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І вже кілька днів приголомшено роздивляємося фото та відео зі Львова. Щоб зрозуміти, що ж сталося там, де о дев’ятій ранку місто завмирає, аби вшанувати загиблих героїв, а увечері — трощить машину ТЦК. Це бунт, протест проти дій мобілізаційних центрів чи провокація? Усі ці версії ширилися соцмережами. Швидко підхопили і з апетитом поширювали це резонансне відео телеграм-канали, прихильні до Росії. А ще хотілося б знати, хто переконав місцевих, що військові мобілізували двадцятирічного хлопчину. Бо саме його, як виявилося, вийшли захищати чимало жінок. То що насправді спровокувало цей спалах і які висновки зробили для себе відповідальні за мобілізацію та суспільство? Кореспондентка ТСН Тижня Ірина Прокоф’єва зібрала усі свідчення.