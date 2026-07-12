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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
47

Скандальне відео зі Львова розібрали по секундах! Ось чому почалась страшна сутичка!

Скандальне відео зі Львова розібрали по секундах! Ось чому почалась страшна сутичка!

Скандальне відео зі Львова розібрали по секундах! Ось чому почалась страшна сутичка!

І вже кілька днів приголомшено роздивляємося фото та відео зі Львова. Щоб зрозуміти, що ж сталося там, де о дев’ятій ранку місто завмирає, аби вшанувати загиблих героїв, а увечері — трощить машину ТЦК. Це бунт, протест проти дій мобілізаційних центрів чи провокація? Усі ці версії ширилися соцмережами. Швидко підхопили і з апетитом поширювали це резонансне відео телеграм-канали, прихильні до Росії. А ще хотілося б знати, хто переконав місцевих, що військові мобілізували двадцятирічного хлопчину. Бо саме його, як виявилося, вийшли захищати чимало жінок. То що насправді спровокувало цей спалах і які висновки зробили для себе відповідальні за мобілізацію та суспільство? Кореспондентка ТСН Тижня Ірина Прокоф’єва зібрала усі свідчення.

Дата публікації
Кількість переглядів
47

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