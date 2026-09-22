Скандальний компроміс: ЄС подовжив санкції проти РФ на 3 роки, але відпустив олігархів Путіна

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Європейський Союз ухвалив безпрецедентне рішення щодо подовження персональних санкцій проти Росії за агресію проти України одразу на 36 місяців – до вересня 2029 року. Проте ціною цього трирічного обмеження для майже 3000 підсанкційних осіб став непростий компроміс: зі списку вилучили двох впливових російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Як Франція, Словаччина та Люксембург просували це рішення, яку принципову позицію зайняла Латвія та чому загроза зриву всього санкційного пакету була максимально реальною – дивіться всі ексклюзивні подробиці в ТСН від журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.