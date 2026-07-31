Скасовані концерти та тривоги: як реально повернути гроші за квитки

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Вистава скасована через тривогу або захід перенесли на невизначений термін — чи реально повернути свої гроші? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта на власному досвіді перевірила шлях повернення коштів за квитки, куплені ще до повномасштабного вторгнення. У цьому відео ви дізнаєтеся, як правильно писати заяви квитковим операторам, чому вони використовують ваші гроші як безвідсотковий депозит, та як за допомогою адвоката чи суду можна стягнути навіть сотні тисяч гривень, якщо організатори годують «обіцянками» після воєнного стану.