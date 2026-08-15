Слухати всім, хто втратив житло! Новий законопроєкт, що змінює все!

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Нові правила компенсації за пошкоджене житло: Економічний комітет парламенту підтримав законопроєкт, який дозволить зробити програму «єВідновлення» доступнішою для людей. Зокрема, документ передбачає усунення бюрократичних перепон, удосконалює механізм отримання та використання компенсації за пошкоджене або знищене нерухоме майно внаслідок збройної агресії Росії проти України. Також буде скасовано пенсійний збір під час придбання нового житла за державним сертифікатом. Загалом новація, на думку авторів, має забезпечити прозорість розподілу державної допомоги та пришвидшити відновлення житлового фонду України. Адже від початку повномасштабної війни російські атаки пошкодили понад 3,5 тисячі житлових будинків — і це лише в Києві. 70 — зазнали критичних руйнувань, і це без урахування будівель навчальних та медичних закладів, соціальної та критичної інфраструктури. 30 понівечених будинків у Києві вже відновили, але через бюрократію та брак коштів цей процес триває роками. Утім, попри регулярні обстріли, вартість житла і на первинному, і на вторинному ринку столиці щороку суттєво зростає. Урядова програма «єОселя» відповідає на це змінами — вона стає доступнішою для ще більшої кількості громадян. І з нами на прямому зв'язку Олена Шуляк — голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вона розкаже більше про новий законопроєкт.