Службу не зупинили навіть після вибуху! Атака дрона на Володимирський собор: кадри руйнувань

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Ворожий дрон здетонував просто біля паркану Володимирського патріаршого кафедрального собору в середмісті Києва – саме в момент, коли духовенство готувалося до вечірньої служби. Потужна вибухова хвиля винесла віконні рами всередину, потрощила шибки східної частини храму біля самого вівтаря та пошкодила фасад. Те, що ніхто з парафіян і священників не постраждав, тут називають справжнім дивом.

Попри руйнування та загрозу падіння уламків із куполів, богослужіння не зупинили ні на день. Чи вціліли унікальні фрески ХІХ століття, що вирішили на екстреній зустрічі з Митрополитом Епіфанієм та як рятуватимуть памʼятку до настання зимових холодів – дивіться ексклюзивні подробиці в сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.